Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü?

Bu olay da Çanakkale savaşının seyrini değiştirdi. Ocean gemisi yan yatınca, Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Sonunda gemi alabora olarak battı… Bu olayın ardından Seyit Ali, onbaşı unvanını aldı. Tarihte hep Seyit Onbaşı olarak anılan kahraman Türk savaşçısı, savaş sonrası köyüne dönerek kömürcülük ve ormancılık yaptı. Seyit Onbaşı, 1939’da hayata veda etti…

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Onbaşı’nın gerçek adı Seyit Ali’dir. Soyadı kanununun çıkmasının ardından Çabuk soyadını aldı. Seyit Onbaşı ya da diğer ismiyle Koca Seyit, Eylül 1889’da Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde doğdu. Annesi Emine, babası Abdurrahman’dır. Seyit Onbaşı 1909’da Osmanlı Ordusu’na katılırken, Balkan Savaşı’nda çarpıştı.

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başlayan Seyit Onbaşı, 18 Mart 1915 tarihinde Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya geçtiği esnada Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görev yapıyordu.

Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Yapılan atışlardan dolayı tabyada yer alan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üstüne Seyit Ali, 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtına alarak, top kundağına sürdü.