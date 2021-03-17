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Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü?

17.03.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü?

Çanakkale zaferinin simge isimlerinden olan Seyit Onbaşı, Türk tarihini bizzat yazan kahramanlarımızdandır. Seyit Onbaşı’nın gerçek ismi ise Seyit Ali’dir… Tek başına 215 kilogram ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak top kundağına süren Seyit Onbaşı, 3. atışında İngiliz zırhlısı Ocean isimli gemiyi batırdı…

Bu olay da Çanakkale savaşının seyrini değiştirdi. Ocean gemisi yan yatınca, Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Sonunda gemi alabora olarak battı… Bu olayın ardından Seyit Ali, onbaşı unvanını aldı. Tarihte hep Seyit Onbaşı olarak anılan kahraman Türk savaşçısı, savaş sonrası köyüne dönerek kömürcülük ve ormancılık yaptı. Seyit Onbaşı, 1939’da hayata veda etti…

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Onbaşı’nın gerçek adı Seyit Ali’dir. Soyadı kanununun çıkmasının ardından Çabuk soyadını aldı. Seyit Onbaşı ya da diğer ismiyle Koca Seyit, Eylül 1889’da Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde doğdu. Annesi Emine, babası Abdurrahman’dır. Seyit Onbaşı 1909’da Osmanlı Ordusu’na katılırken, Balkan Savaşı’nda çarpıştı.

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başlayan Seyit Onbaşı, 18 Mart 1915 tarihinde Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya geçtiği esnada Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görev yapıyordu.

Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Yapılan atışlardan dolayı tabyada yer alan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üstüne Seyit Ali, 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtına alarak, top kundağına sürdü.

Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean’a hafif bazı hasarlar verirken, 3. atışında İngiliz zırhlısı Ocean, ağır yara aldı. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederken, geminin anında yan yatmasına sebep oldu. Sonrasında Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean da bu yaradan kısa bir zaman sonra alabora olarak batmaktan kurtulamadı. Bundan dolayı komutan ona onbaşılık unvanını verdi.

Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldüü

Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı’nın top mermisi sırtındayken fotoğrafının çekilmesi istendi. Seyit Onbaşı da ne kadar uğraşsa da top mermisini kaldıramadı. Ardından Seyit Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” derken, bu sözleri tarihe geçti. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çektirebildi.

SEYİT ONBAŞI NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Savaşın bitmesiyle birlikte 1918 tarihinde köyüne dönen Seyit Onbaşı, kömürcülük ve ormancılık yaptı. 1934’t çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını alan Seyit onbaşı 1939’da verem hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti…

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