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Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de 104 yıl önce sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yıl dönümünde destan yazdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda anıldı.

Cehman ŞEN- Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de 104 yıl önce sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yıl dönümünde destan yazdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda anıldı.
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Ali Çabuk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda törenle anıldı. Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Fatih Camii'nde, Mevlid-i Şerif okundu, ikramlarda bulunuldu. Ardından Rumeli Mecidiye Tabyası'nda tören düzenlendi. Anma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Seyit Onbaşı'nın, Türk milletinin kalbinde her zaman yaşayacağını söyleyen Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Çanakkale Savaşları’nda Seyit Onbaşı gibi nice kahraman millet evlatları görevlerini yerine getirerek, bu vatanı, bu bayrağı bize emanet etmişlerdir. Seyit Onbaşı gibi vatanını ve milletini korumak uğruna, Çanakkale’de bir insanın kaldırabileceğinden çok fazla bir yükü omzuna alan bu kahraman, Çanakkale ruhunun temsilcidir. Çanakkale ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür, Çanakkale ruhu, Seyit Onbaşı’dır. Çanakkale ruhu vatan söz konusu olduğunda, kara toprağın bağrında koşa koşa gidebilmektir. O yüzden Çanakkale ruhunun temsilcilerini unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi göstermek adına bugün buradayız."
Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim ve dua okundu. Daha sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler ile birlikte Seyit Onbaşı Anıtı'na karanfil bıraktı. Tören, tarihi topun önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Seyit Onbaşı, 104 yıl önce Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştirmişti.

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