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Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

MEZARI BAŞINDA ANMA Çanakkale Savaşları sırasında, görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak, kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren, Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

MEZARI BAŞINDA ANMA
Çanakkale Savaşları sırasında, görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak, kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren, Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında, Seyit Onbaşı'nın mezarına kırmızı karanfil bırakıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, tören sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koca Seyit'imizi anmak için geldik ve dua edip hayırla yad ettik. İnşallah onun nezdinde Çanakkale Savaşı'nda ve sonraki savaşlarda şehit olan ve daha sonra vefat eden herkese rahmet diliyoruz. Allah onları cennetinde inşallah ödüllendirsin" dedi.
Öğrenci grubuyla birlikte Çanakkale'den Kocaseyit Mahallesi'ne gelen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili Bölümü ve Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Akademik Danışmanı Niyazi Sezen ise "Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Öğrenci Kulübü olarak hem bir devri kapatan hem bir milletin var oluşunu sağlayan simgesel bir isim olan Seyit Onbaşı'yı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anmak üzere buraya geldik. Üniversitemizin sağlamış olduğu desteklerle 45 öğrenciyle Seyit dedemizin mezarı başındayız" diye konuştu.
Anma etkinliğine katılanlar, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan dedesinin hayat hikayesini dinledi.
Anma törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti'li milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Adil Çelik ile Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrenciler katıldı.
Koca Seyit'in mezarı başındaki anma programının ardından ise Hak-İş ve Hizmet-İş sendikası tarafından kırsal Kocaseyit Mahallesi'ne yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)

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