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Seyit Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seyit Torun evli mi?

03.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleketi Ordu’da doğup büyüdükten sonra burada uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Seyit Torun, birçok partide çalışmalarını sürdürdükten sonra ilk belediye başkanı olduğu partiye geri döndü. Birkaç dönem belediye başkanlığı yapan Seyit Torun, CHP milletvekili adayı oldu.

Seyit Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seyit Torun evli mi?

Milletvekili olduktan sonra CHP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Seyit Torun, Meclis’te yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Son dönemlerde konuşulan erken seçim tartışmalarına da değinen Seyit Torun, her zaman seçime hazır oldukları mesajını verdi.

SEYİT TORUN KİMDİR?

1 Şubat 1968’de Ordu’nun Ulubey ilçesinde doğan Seyit Torun, Ordu belediye başkanı olarak görev yaptı. Öğrenim hayatına Ulubey'de başlayan Seyit Torun, liseyi burada okuduktan sonra, yüksek yapmak üzere girdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1990’da mezun oldu.

1994’teki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ulubey belediye başkanı seçilen Seyit Torun, bir dönem Ulubey Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra belediyecilik ile ilgili Hollanda ve Almanya’da inceleme ve araştırmalarda bulundu.

1999’daki Yerel Seçimleri'ne CHP'nin Ordu belediye başkan adayı olarak katılan; fakat başarılı olamayan Seyit Torun, 1999’un sonunda Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurarak ticaret yapmaya başladı. Bu zamanlarda siyasal etkinliklerini sürdüren Seyit Torun, CHP Ordu il başkan yardımcılığı yaptı.

2004’te Demokratik Sol Parti'ye geçen Seyit Torun, yerel seçimlerde DSP'den Ordu belediye başkanı seçildi. 2009’daki yerel seçimlerine ise Demokratik Sol Parti'den katılan Seyit Torun, peş peşe 2. defa Ordu belediye başkanı seçildi.

Ocak 2011'de yeniden CHP'ye katılan Seyit Torun, 27. dönem CHP Ordu milletvekili adayı oldu. Ordu Milletvekili olan Seyit Torun, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Seyit Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seyit Torun evli mii

SEYİT TORUN EVLİ Mİ?

İyi düzeyde İngilizce bilen Seyit Torun, Nermin Torun ile evliliğinden bir çocuk dünyaya getirdi.

‘SEÇİME HAZIRIZ’ MESAJI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, olası bir genel seçimle ilgili "Seçime hazırız" açıklamasında bulunarak, bunu siyasi bir söylem olarak ifade etmediğini belirtti.

Katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın' yorumu hakkında açıklama yaptı. CHP olarak Türkiye’nin problemini ve çözüm yollarını çok iyi bildiklerini öne süren Torun, "Sorun kaynakların dağıtımında" dedi.

Olası bir genel seçimle ilgili "Seçime hazırız" diyen Torun, bunu siyasi bir söylem olarak ifade etmediğini de vurguladı. Torun'un olası bir erken seçimle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Şu an tüm örgütümüzle sahadayız. Vatandaşlarımız inanılmaz problem yumağı içerisinde ve çözüm arıyor. Biz çözümü kendilerine de anlatıyoruz ve umudu büyütüyoruz.

Yapılacak ilk seçimde millet ittifakı olarak mutlaka bunu başaracağız. Bizim için sonbahar olur, ilkbahar olur. Ne zaman olursa olsun, biz seçime hazırız. Bunu politik bir cümle olarak söylemiyorum. Hazırız ve o enerji ile yolumuza devam ediyoruz. Ülkenin sorunlarını ve çözüm yolları biliyoruz. İnşallah halkımız bize o görevi verdiğinde, o sorumluluğu da yerine getireceğiz. Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve refahı getireceğiz.

Bizim çözülemeyecek bir sorunumuz yok. Sadece bu iktidarın aldığı hatalı kararlar bizi buraya getirdi. Sorun şu; siz bu ülkenin kaynaklarını bir avuç zümreye mi kullanacaksınız yoksa halktan yana mı kullanacaksınız? Bir avuç zümreye kullanıldığında ne olduğunu gördük.


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