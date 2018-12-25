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Seyit Tümtürk: Doğu Türkistan, Türk milletine hasret bir coğrafya

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

DOĞU Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Doğu Türkistan, Türk milletinin var olduğu, Türk isminin ilk defa kullanıldığı ve Türklerin ilk defa İslam'la şereflendiği, siyasi olarak Pekin merkezi otoritesine bağlı olsa da ruhen, kalben Anadolu'ya, Türkiye'ye hasret, Türkiye'ye Türk milletine hasret bir coğrafya" dedi.

Seyit Tümtürk: Doğu Türkistan, Türk milletine hasret bir coğrafya

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - DOĞU Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Doğu Türkistan, Türk milletinin var olduğu, Türk isminin ilk defa kullanıldığı ve Türklerin ilk defa İslam'la şereflendiği, siyasi olarak Pekin merkezi otoritesine bağlı olsa da ruhen, kalben Anadolu'ya, Türkiye'ye hasret, Türkiye'ye Türk milletine hasret bir coğrafya" dedi.
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk İslam Medeniyetleri Topluluğu'nun davetlisi olarak Burdur'a geldi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda, Doğu Türkistan tarihi, coğrafyası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle ilgili konferans veren Seyit Tümtürk, "Çin, işgalin ötesinde o bölgenin zenginliklerini sömürüp, o bölgenin gerçek sahipleri olan Müslüman Uygur Türklerini imha etmek istiyor" dedi.
Doğu Türkistan'ın tarihte 'Ulu Türkistan', 'Büyük Türkistan' olarak geçtiğini anlatan Tümtürk, "Türk milletinin var olduğu, Türk isminin ilk defa kullanıldığı ve Türklerin ilk defa İslam'la şereflendiği, tahmini olarak 35 milyon müslüman Türkün yaşadığı, siyasi olarak Pekin merkezi otoritesine bağlı olsa da ruhen, kalben Anadolu'ya, Türkiye'ye hasret, Türkiye'ye Türk milletine hasret bir coğrafya. Bugün Türk İslam coğrafyasının en mağdur ve mazlum coğrafyası" diye konuştu.
Doğu Türkistan'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle yıllık yüzde 10 ila 12 civarında kalkınma gerçekleştiren, Çin'in lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayan Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan'ın 1949 yılında Çin tarafından işgal edildiğini kaydetti. Tümtürk, "69 yıldır fiili bir işgal ve sistematik asimilasyon politikası uygulanmakta. Doğu Türkistan hiçbir zaman bağımsız olmadı ve olmayacak. Asırlardır işgal altındaymış gibi bir yanlış algı var. Bu asla doğru bir kanaat değil. Mao, komünist ihtilali gerçekleştirdikten sonra Doğu Türkistan'ı da işgal etmiştir, akabinde Moğolistan da işgale uğramıştır" dedi.
Konferansın sonunda MAKÜ Türk İslam Medeniyetleri Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Himmet Büke tarafından Seyit Tümtürk'e bir plaket verildi.

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Seyit Tümtürk: Doğu Türkistan, Türk milletine hasret bir coğrafyaSeyit Tümtürk: Doğu Türkistan, Türk milletine hasret bir coğrafya

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