HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyitgazi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Seyitgazi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.Cumhuriyet Bayramı’nın 99’nci yıldönümü kutlamaları, ilçede çelenk koyma töreni ile başladı.

Seyitgazi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
Cumhuriyet Bayramı’nın 99’nci yıldönümü kutlamaları, ilçede çelenk koyma töreni ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende Atatürk heykeline Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıkule’de kaçak oto parçaları ele geçirildiKapıkule’de kaçak oto parçaları ele geçirildi
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı sarıgazi

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Bankadaki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.