Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazıları yeniden başladı

Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünal, Batı Anadolu ve Orta Anadolu’nun Tunç Çağı kronolojisinin belirlenmesinde en önemli yerleşim yeri olan Seyitömer Höyüğü’nde başlatılan 4'üncü dönem kazı çalışmalarında Türkiye’nin değişik üniversitelerinden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologlardan oluşan büyük bir ekibin görev aldığını söyledi. Ünal, "Projemiz Batı Anadolu’ya ve Türkiye arkeolojisine ışık tutmasının yanı sıra 50 uzman ekibe, Kütahya merkezden ve çevre köylerden 70’i kadın olmak üzere toplam 270 arkadaşımıza iş imkanı sunmaktadır. Roma ve Helenistik dönem kalıntılarının tespit edildiği 29 adet plan karede çalışmalarımız devam etmektedir. Höyüğün üst düzlüğünde belgelendirmeden sonra çalışmalar hızlandırılmış ve erken tunç çağı evresinin altında aynı döneme ait bir tabaka daha tespit edilmiş olup ortalama 20 adet plan karede bu yeni tabakanın açılmasına devam ediliyor. Şu ana kadar alanda toplam 25 mekan tespit edilmiş olup 800 adet küçük buluntu açığa çıkarıldı" dedi.

Kütahya Müze Müdürlüğü, 4 yıl önce kapatılan Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazısı başlattı. Roma ve Helenistik döneme ait kalıntıların bulunduğu merkeze 26 kilometre mesafede olan höyükteki kazı çalışmalarının ilk gününde, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de yer aldı.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJESİ’

Çalışmaların 3 yıl boyunca 12 ay aralıksız sürdürülmesinin planlandığını kaydeden kazı başkanı Ünal, "Seyitömer Höyüğü gerek çalışılan alan gerek süre gerekse çalışanların sayısı açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olma özelliğindedir" diye konuştu.

‘32 YABANCI KAZI SÜRÜYOR’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise 125 adet Cumhurbaşkanlığı kararlı kazının devam ettiğini belirterek, "Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya dahil olmak üzere yaklaşık 11 ülkenin toplamda yürüttüğü 32 kazı çalışması var. Eğer müsaade edecek olursak birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere diğer ülkeler arkeolojik kazı çalışmaları yürütmek istiyor. Bunun başka stratejik sebepleri olduğundan dolayı her müracaatta bulunan ülkeye de kazı izni verilmiyor" diye konuştu.

‘HÖYÜĞÜN ALTINDA KÖMÜR REZERVİ BULUNUYOR’

Kütahya Valisi Ömer Toraman, höyüğü kaldırıp altındaki kömüre ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, burada çok değerli kömür rezervleri olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kazının bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyor. Burada tabi müzemiz ağır bir yükün altına girdi. Kütahya Müze Müdürlüğü bu kazıyı yürütme sorumluluğunu üzerine aldı. İnanıyorum ki en iyi şekilde bu vazifeyi layıkıyla yerine getirecekler ve bu kazıyı başarılı bir şekilde sonlandırıp kayda geçmesini sağlayacaklar" diye konuştu.

