Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazısı yeniden başladı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise bu arkeolojik çalışmaların iğneyle kuyu kazmak gibi olduğunu belirtti.

"Kütahyamız çini, seramik ve porselen başkenti; bununla da iftihar ediyoruz. Kurtarma kazıları Kütahya'da seramik üretiminin kesintisiz 5 bin yıldır sürdüğünü gösteriyor. Buradaki seramik üretimi günlük ihtiyaçları ve bölgenin ihtiyaçlarını çok aşan, uzak yerlere satış yapılan büyük imalathanelere işaret ediyor. Pek çok yerde bu kadar uzun süreli bir devamlılığı görmek zordur. Kütahya bu konuda da çok ayrı bir noktada duruyor. 5 bin yıllık süreç Kütahya'nın aslında ekonomik yönden de potansiyelini gösteriyor."

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı kararlarıyla 125 bölgede kurtarma kazısının sürdüğü bilgisini veren Altunel, şöyle konuştu:

"Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülkeden katılanların olduğu ülkemizde 32 kazı çalışması var. Gerçekten Anadolu, medeniyetlerin buluştuğu, kesiştiği bir yer. Eğer müsaade edecek olursak herhalde birçok Avrupa ülkesi ve başka ülkelerden ülkemizde arkeolojik kazı çalışmaları yürütmek istiyorlar. Bunun başka stratejik sebepleri olduğundan dolayı her müracaatta bulunan ülkeye de kazı izni verilmiyor."

Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünan ise höyüğün bulunduğu bölgede 12 milyon ton kömür rezervi olduğunu aktardı.

Kurtarma kazısıyla bunun 7 milyon tonunun kullanıma alındığını, geri kalanının da çıkarılabilmesi için kazıya başladıklarını dile getiren Ünan, şöyle konuştu:

"Batı Anadolu ve Orta Anadolu'nun Tunç Çağı kronolojisinin belirlenmesinde en önemli yerleşim yeri olan Seyitömer Höyüğü'ndeki kurtarma kazısı çalışmalarında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologlardan oluşan büyük bir ekip görev alıyor. 2019 yılı kazı sezonuyla şu ana dek 50 teknik personel, 150 erkek ve 70 kadın işçi olmak üzere 270 kişilik bir ekip istihdam edilmiş olup, yıl sonu itibarıyla bu sayı 300'ü bulacaktır. Çelikler AŞ sponsorluğunda gerçekleştirilen çalışmaların yıl boyu sürmesi planlanmaktadır."