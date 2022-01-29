Şeyma hemşire 177 kilodan 59 kiloya düştü! Şaşkına çeviren değişim

Almanya’da daha önceden kilolu olan bir tanıdığını gören ve nasıl zayıfladığını soran Kayacık, Medicana International Samsun Hastanesi’nde tedavi gördüğünü söyleyen tanıdığından operasyonu gerçekleştiren Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel’in bilgilerini alarak Samsun’da gelerek ameliyat olmaya karar verdi. 177 kiloya kadar çıkan Şeyma Burcu Kayacık, ailesinin rızası olmamasına rağmen Samsun’da gastrik bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve 177 kilodan 59 kiloya düşen Kayacık’ı gören obezite hastası ablası, annesi ve erkek kardeşi de Almanya’dan Samsun’a gelerek gastrik bypass ameliyatı oldu.

177 KİLODAN 59 KİLOYA DÜŞTÜ

Ameliyat sonrası 118 kilo veren Şeyma Burcu Kayacık, “2 sene önce 177 kilo ağırlığa ulaşmıştım. Almanya’da hemşireyim. İşte çalışırken nefes alma gibi sağlık problemleri yaşamaya başladım. Tanıdıklarım Samsun’da tedavi olabileceğimi söyledi. 2 sene önce ameliyat oldum ve 177 kilodan 59 kiloya kadar düştüm. Çok mutluyum ve huzurluyum. Ameliyat olmaya karar verdiğimde ailem çok karşı çıktı. Televizyonda gördüğü haberlerden dolayı ameliyat olmama olumsuz bakıyorlardı. Annemle beraber Samsun’a gelip ameliyat oldum. Benim kilo verdiğimi görünce ablam da buraya gelip ameliyat oldu. O da ameliyatın ardından 60 kilo verdi. İkimizin kilo verdiğini görünce annem ve abim de ameliyat olmaya geldi ve ameliyat oldu. Yani ailemden ben, ablam, annem ve erkek kardeşim Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından tedavi edildik. Bu ameliyatı olmak isteyenlere tavsiyem, hiçbir şeyden korkmasınlar. Ameliyat sanıldığı kadar zor değil” dedi.

''ŞEYMA KİLO VERİNCE BİZ DE AMELİYAT OLDUK''

Kızlarından görüp ameliyat olmaya karar veren Naziker Kayacık, “10 senedir diyabet hastasıyım. Kızım fazla kilolarından dolayı metabolik cerrahi operasyonu geçirmek istiyordu. Duyduğum kötü haberlerden dolayı ameliyat olmasına sıcak bakmıyordum. Sonrasında kızım Şeyma Samsun’da ameliyat oldu. Şeyma zayıflamaya başlayınca öbür kızım Fatma da zayıflamak için ameliyat olmak istedi. Dr. Kerim Güzel diğer kızımı da ameliyat etti. Diğer kızım da kilo verdi. Şeker hastası kilolu bir komşum vardı. Onun zayıfladığını gördüm. Samsun’da ameliyat olduğunu söyledi. Oğlum Resul ile birlikte Samsun’a gelerek bizler de gastrik bypass ameliyatı olmaya karar verdik. Ameliyat öncesi şekerim 500’e kadar çıkıyordu. Ameliyat sonrası şekerim 100’lere kadar düştü. Yapılan operasyonlardan çok memnunuz. Tüm hastane burada bizlerle çok ilgilendiler” diye konuştu.

''ABLALARIM ZAYIFLADI, BEN DE 150 KİLODAN 80 KİLOYA DÜŞMEK İSTİYORUM''

Ablalarının zayıfladığını gören ve kendisi de annesi ile birlikte zayıflamak için Samsun’a ameliyat olmaya gelen 150 kilo ağırlığındaki Resul Kayacık (22), “2 ablam Samsun’da mide baypass ameliyatı oldu. Ben de kaç senedir bu ameliyatı istiyordum ama bir yandan da korkuyordum. Ben de ablalarım gibi Samsun’da ameliyat oldum. Ameliyattan birkaç gün sonra hiç ağrım kalmadı. Şu anda 150 kilo ağırlığındayım. 2 ablam ve annem de benimle aynı ameliyatı oldular. Benim hedefim ameliyat sonrasında 80 kiloya kadar düşmek. Benden önce ameliyat olan ablalarımdan biri 118, biri de 60 kilo verdi. Ameliyat öncesi zor nefes alıyordum. Ameliyatın ardından nefes almam ve diğer sağlık sorunlarımda bariz bir iyileşme yaşandı” şeklinde konuştu.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİYE GASTRİK BYPASS YAPILDI

Cerrahide güven duygusunun esas alındığını ifade eden Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel, “Kayacık ailesinde ilk ameliyata Şeyma ile başladık. Şeyma’nın aşırı kiloları vardı. Daha sonradan aynı aileden 3 kişiyi daha ameliyat etme fırsatımız oldu. Obezite bir halk sağlığı sorunu. Hareketsizlik, yeme alışkanlıklarındaki değişiklik ve yeme sektörünün değişimi nedeniyle obezite aldı başını gidiyor. Obezite aynı zamanda metabolik sendrom, hiper tansiyon, diyabet ve kanser demek. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. İlk olarak Şeyma’nın tedavisi ile işe başladık. Şeyma Kayacık tedavi için bize geldiğinde 177 kiloydu. Şeyma ameliyatın ardından 59 kiloya kadar düştü. Onun zayıfladığını gören anne ve 2 kardeşi de bize gelerek ameliyat oldular. Biz aileye gastrik bypass ameliyatı yaptık. Şeyma ve Fatma’nın başarılı ameliyat ve kilo vermelerinin ardından anne Naziker ve erkek kardeşleri Resul Kayacık’ı da mide bypass ameliyatı yaptık” ifadelerini kullandı.

Şeyma Kayacık’ın 118 kilo verdiğini gören ablası Fatma Kayacık’ta 129 kiloyken olduğu ameliyatın ardından 64 kilo birden vererek, 65 kiloya kadar düştü. Resul Kayacık, 150 kilodan 80 kiloya kadar düşmeyi hedeflerken, anne Naziker Kayacık da 99 kilodan 65 kiloya düşmeyi hedefliyor.

(İHA)

