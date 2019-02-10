Şeyma Kambur ve iki çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

Kartal’da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Kambur ailesinden Şeyma Kambur, kızı Zehra Kambur ve oğlu Ali Kambur, son yolculuklarına uğurlandı.
Kartal’da çöken binanın altında kalan 30 yaşındaki Şeyma Kambur, 8 yaşındaki kızı Zehra Kambur ve 4 yaşındaki oğlu Ali Kambur’un enkaz altından cansız bedenleri çıkartılmıştı. Kambur ailesinin fertleri kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Kartal Cevizli Mahallesi’ndeki Çınar Camii’nde kılınan namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şeyma Kambur’un eşi ve yakınları katıldı. Anne ve çocukların cenazeleri ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum