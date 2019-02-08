IHAAW124816-ASA/08-02-2019
- Şeyma Kambur’un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi.
08.02.2019 12:48:16 TSI
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Başından vurulmuş halde bulundu
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