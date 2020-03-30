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Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anı paylaştı.

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anı paylaştı.

Subaşı paylaşımının altına ”17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
şeya subaşı, karantina,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şeymayı dinleyin doğru söylüyor . evde kalın.
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