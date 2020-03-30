Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anı paylaştı.

Subaşı paylaşımının altına ”17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım” ifadelerini kullandı.



