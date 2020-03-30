Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anı paylaştı.
Subaşı paylaşımının altına ”17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım” ifadelerini kullandı.
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Going out for food shopping ???? after 17 days ! #stayhome #staysafe ???? 17 gun sonra Ilk defa ! disari ciktim arkadaslar , eldivenlerim ve maskemle yemek alisverisi yapip eve dondum.. Lutfen birazcik daha disimizi skalim ve evde kalalim. Evet bunu BEN sizlere soyluyorum ve bir sure daha soylemeye devam edicem.. Evde Kalalim Turkiye ???????? lutfen ????
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