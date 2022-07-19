MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

19.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde gerildiği iddia edilen Şeyma Subaşı sinirini ablası Kübra Açıl'dan çıkardı. İddialara göre Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışan ve eski eniştesiyle arası da epey iyi olan Kübra Açıl kardeşi Şeyma Subaşı ile telefonda kavga etti.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

Şeyma Subaşı şu sıralar çok gergin. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir ortamda eski eşi Acun Ilıcalı ile nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşadığı konuşulan Subaşı bu sefer de ablasıyla kavga etti.

İddialara göre; Şeyma Subaşı eski eşinin kanalında çalışan ablası Kübra Açıl ile telefonda bağıra çağıra kavga etti. Şeyma Subaşı'nın ablasına “Hayatıma kimse karışamaz” diye bağırdığı iddiaları sosyal medyada yer aldı.

8195_4

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Açıl'ın kardeşini özel hayatı nedeniyle uyardığı da gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; Subaşı ise ablasına "Sen kim oluyorsun?" diyerek kızdı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kızları Melisa Ilıcalı konusunda gerildi mi? Mekanı terk ettiAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kızları Melisa Ilıcalı konusunda gerildi mi? Mekanı terk etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadıKocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadı
Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"
Bikinisinin iplerini çözüp bol bol güneşlendiBikinisinin iplerini çözüp bol bol güneşlendi
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Bakan Koca "40 katına çıktı diyerek" açıkladı: Yeniden kapanma...

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Cübbeli Ahmet'ten kaset yanıtı: Çıkarmayan melundur

Kocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadı

Kocası havuz başındaki pozlarını görünce dayanamadı

Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."

Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."

Durum kötüye gidiyor! Şiddetli dalga kapıya dayandı

Durum kötüye gidiyor! Şiddetli dalga kapıya dayandı

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.