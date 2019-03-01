MAGAZİN

Şeyma Subaşı Adriana Lima'yı mı özendi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, Adriana Lima'nın Oscar sonrası hamburger yerken görüntülendiği pozunun benzerini paylaşınca, sosyal medyada 'Şeyma, Adriana'yı özendi' yorumları yapıldı.

Şeyma Subaşı Adriana Lima'yı mı özendi?

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu sefer de Adriana Lima'nın pozunun benzerini paylaşarak adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Oscar partisi öncesi derin dekolteyle hamburger yerken kameralara yakalanan Adriana Lima, dünya magazininde gündem olmuştu.

adrianba

ADRİANA'YA ÖZENDİ

Şeyma Subaşı'nın dün akşam geç saatlerde paylaştığı ve yemek yediği bu video Adriana Lima'nın Oscar Ödül Töreni'nde yediği hamburgeri anımsattı. Oscar ödül töreni partisinde oldukça fit görüntüsünün üzerine elinde hamburger ile poz veren ünlü modelden sonra Şeyma Subaşı da dün bir ödül töreninden sonra gece yemek yerken video çekti.

şeyma

Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından Şeyma'nın özenip böyle bir şey yaptığını konuştu.

PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl? Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in acı kaybı! Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in acı kaybı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Adriana Lima hamburger

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

İşte Josef'in yeni takımı!

İşte Josef'in yeni takımı!

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?

Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in acı kaybı!

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in acı kaybı!

Mahkemeden Serdar Ortaç'a şok karar!

Mahkemeden Serdar Ortaç'a şok karar!

Jelena Yenge'den 'Dokunamazsın' paylaşımı

Jelena Yenge'den 'Dokunamazsın' paylaşımı

Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı

Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı

Ed Sheeran gizlice evlendi iddiası!

Ünlü çift gizlice evlendi iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.