Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tuttum

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitiren Şeyma Subaşı bu ayrılıktan sadece birkaç ay sonra kitap yazacağını açıklamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Evliliği süresi içerisinde Bebek’te sağlıklı ürünler satan bir mekan açan Şeyma Subaşı, bir yandan bu mekanda patronluk yaparken bir yandan da kitap yazma işine girdi.

Geride bıraktığımız şubat ayında sosyal medya hesabından kitap yazma hazırlığında olduğunun müjdesini veren Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşımda farklı bir heyecanını paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafta kitabının taslağını elinde tuttuğu görülen Subaşı bu kareyi "Çıkacak kitabımın ilk sayfalarını okuyorum da… Melisa’nın yanında ağlamamak için kendimi zor tuttum desem…” notuyla paylaştı.

