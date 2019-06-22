Şeyma Subaşı alay konusu oldu!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile adını duyuran Şeyma Subaşı, sonrasında Ilıcalı ile evlenmiş ve 1.5 yıl süren evlilik boşanma ile sonuçlanmıştı. Acun Ilıcalı'dan 5 yaşında Melisa adlı bir kızı olan Subaşı, boşanmanın hemen ardından gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Sevgilisi için ülke ülke gezen ve velayeti babasında olan kızı Melisa'yı Ilıcalı'ya bırakan ünlü fenomen, şimdi de bir kitap çıkardı. Kitabın bazı sayfalarını Instagram hesabından yayınlayan Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Subaşı'nın paylaşımına gelen yorumların birkaçı:

"Dünyanın en gereksiz kitabı yayımlanmış!"

"Her cümle bozukluklarında gözüm kanadı."

"Bu şey değil mi? İlk okul düzeyi kompozisyon ödevi"

"Başta Acun'a teşekkür et"

"Ablacım sen ne anlatıyorsun? İlk okulda Ayşegül serisi bile daha güzeldi"

"Kendi boş konuşmaları gibi, içi boş bir kitap. Tahmin ettiğimiz gibi"



