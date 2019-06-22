MAGAZİN

Şeyma Subaşı alay konusu oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kitabı 'Sadece Şeyma' çıktı. Kitabından sayfaları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

Şeyma Subaşı alay konusu oldu!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile adını duyuran Şeyma Subaşı, sonrasında Ilıcalı ile evlenmiş ve 1.5 yıl süren evlilik boşanma ile sonuçlanmıştı. Acun Ilıcalı'dan 5 yaşında Melisa adlı bir kızı olan Subaşı, boşanmanın hemen ardından gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Sevgilisi için ülke ülke gezen ve velayeti babasında olan kızı Melisa'yı Ilıcalı'ya bırakan ünlü fenomen, şimdi de bir kitap çıkardı. Kitabın bazı sayfalarını Instagram hesabından yayınlayan Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Subaşı'nın paylaşımına gelen yorumların birkaçı:

"Dünyanın en gereksiz kitabı yayımlanmış!"

"Her cümle bozukluklarında gözüm kanadı."

"Bu şey değil mi? İlk okul düzeyi kompozisyon ödevi"

"Başta Acun'a teşekkür et"

"Ablacım sen ne anlatıyorsun? İlk okulda Ayşegül serisi bile daha güzeldi"

"Kendi boş konuşmaları gibi, içi boş bir kitap. Tahmin ettiğimiz gibi"


PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Hayko’dan festival tepkisi: Seçim gününde organizasyon! Hayko’dan festival tepkisi: Seçim gününde organizasyon!
Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı instagram

En Çok Okunan Haberler

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayko’dan festival tepkisi: Seçim gününde organizasyon!

Hayko’dan festival tepkisi: Seçim gününde organizasyon!

Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…

Acun Ilıcalı’dan şok rakam: Şimdiye kadar 10 milyon lira…

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim!

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim!

Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin yanıtı!

Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin yanıtı!

Hacı Sabancı’ya annesinden nostaljik yeni yaş kutlaması

Hacı Sabancı’ya annesinden nostaljik yeni yaş kutlaması

Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı

Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.