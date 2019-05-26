Şeyma Subaşı bikinili pozuyla şov yaptı!

İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İspanya'nın gözde tatil mekanı olan İbiza'ya giden Subaşı, sevgilisi ve ailesi ile paylaşımlar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan Şeyma, cesur pozuyla yine adından söz ettirdi.

Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hâlâ" notuyla paylaşım yaptı.

Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma "Giyinmeyi unutmuş olmalısın" yorumuyla tepki gösterdi. Subaşı'nın bu fotoğrafına beğeni yağarken fotoğrafı beğenmeyip eleştirenler de çoktu...

