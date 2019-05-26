MAGAZİN

Şeyma Subaşı bikinili pozuyla şov yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, tatilde olduğu İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı bikinili pozuyla şov yaptı!

İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İspanya'nın gözde tatil mekanı olan İbiza'ya giden Subaşı, sevgilisi ve ailesi ile paylaşımlar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan Şeyma, cesur pozuyla yine adından söz ettirdi.

sevgilisiyle-tatilde-olan-seyma-subasi-dan-cesur-12087672_1591_m

Bikinisiyle otel camına yansıyan görüntüsünü çeken Şeyma Subaşı, "Aynada gördüğüm şey birinin bebeği hâlâ" notuyla paylaşım yaptı.

Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma "Giyinmeyi unutmuş olmalısın" yorumuyla tepki gösterdi. Subaşı'nın bu fotoğrafına beğeni yağarken fotoğrafı beğenmeyip eleştirenler de çoktu...

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Güzel oyuncudan samimi sözler: Bekarım ve...Güzel oyuncudan samimi sözler: Bekarım ve...
Alkol su gibi aktı! İki ünlü model keyif yaptıAlkol su gibi aktı! İki ünlü model keyif yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı bikini Şeyma Subaşı ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Bakan duyurdu! İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta

Bakan duyurdu! İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Charlize Theron'dan samimi sözler: Bekarım ve...

Güzel oyuncudan samimi sözler: Bekarım ve...

Bella Hadid ve Kendall Jenner keyif yaptı

Alkol su gibi aktı! İki ünlü model keyif yaptı

Özge Ulusoy'dan yatak odası itirafı

Özge Ulusoy'dan yatak odası itirafı

Özcan Deniz'in ay ışığıyla abdest sahnesi yine gündeme geldi

Ünü oyuncunun çıplak abdest sahnesi yine gündeme geldi...

Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi

Cannes'dan eli boş dönmedi! İşte aldığı ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.