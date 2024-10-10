Şeyma Subaşı bu defa gece yarısı paylaştı! Sadece gece lambalarını yakıp yatağını gösterdi! Gizemli sevgilisiyle...

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alkalisi ile nikah masasına oturmuştu. Subaşı, bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve boşanma ile sonuçlanmıştı.

Son dönemde yine özel hayatıyla gündeme gelen Subaşı geçtiğimiz aylarda 'Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum.' demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Şeyma Subaşı son günlerde gizemli bir yakışıklı ile paylaşımlar yapıyor ve paylaşımlarına sürekli o ismi etiketliyordu. Subaşı'nın yüzünü tam göstermediği yakışıklının, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıkmıştı.

GECE YARISI OLAY PAYLAŞIM

Subaşı sevgilisi olduğu iddia edilen bu isimle gece yarısı bir paylaşım daha yaptı. Sadece yatağını paylaşan Subaşı'nın karanlık odadaki bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

TEPKİ ÇEKTİ

Subaşı'nın paylaşımına; 'bu kadar basit mi ya?', 'bu kadar özele gerek var mı?', 'daha neler göreceğiz acaba?' gibi tepkiler gösterildi.