MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

14.01.2021 00:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen ve Şeyma Subaşı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Subaşı, bu defa göğsünü ellerindeki deniz kabuklarıyla kapattığı üstsüz bir pozunu paylaştı.

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Subaşı Dominik, Karayipler ve Miami hattında günlerini geçiriyor. Sık sık paylaşım yapan Subaşı bu defa üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Şeyma Subaşı bu sefer isim verdi! Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz devam...Şeyma Subaşı bu sefer isim verdi! Mohammed Al Saloussi ile aşkı tam gaz devam...

Subaşı'nın göğsünü ellerindeki deniz kabuklarıyla kapattığı üstsüz fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

seyma1

BİKİNİLİ POZLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı lüks teknede çekilen bikinili pozlarını da Instagram'dan paylaşmıştı.

SEYMA11

Subaşı'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırmıştı.

SEYMA22

SEYMA33

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo) Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Çin aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi

Çin aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler

Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi

Kızının yüzünü ilk defa gösterdi!

Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: "3 ay önce koronavirüse yakalandım ve hala sıkıntılar yaşıyorum

3 ay önce koronavirüse yakalandım ve hala sıkıntılar yaşıyorum

Emma Roberts'ın bebeğiyle ilk pozu!

Emma Roberts'ın bebeğiyle ilk pozu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.