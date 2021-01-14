Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Subaşı Dominik, Karayipler ve Miami hattında günlerini geçiriyor. Sık sık paylaşım yapan Subaşı bu defa üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Subaşı'nın göğsünü ellerindeki deniz kabuklarıyla kapattığı üstsüz fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

BİKİNİLİ POZLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı lüks teknede çekilen bikinili pozlarını da Instagram'dan paylaşmıştı.

Subaşı'nın "Karayip Denizi" notuyla yaptığı fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırmıştı.



