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Şeyma Subaşı çok gezdiği için kızı Melisa'dan böyle özür diledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

"Sadece Şeyma" kitabıyla gündeme gelen ve eleştirilen Şeyma Subaşı'nın, kitabında kızı Melisa'dan özür dilediği bölüm dikkat çekti. Subaşı sürekli yurt dışı gezilerine gitmesini bakın nasıl savundu.

Şeyma Subaşı çok gezdiği için kızı Melisa'dan böyle özür diledi

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra çıkaracağını duyurduğu kitabı geçtiğimiz gün raflarda yerini aldı.

Her yaptığıyla olay olan ve ne kadar çok eleştirilse de hayatı merak edilen Şeyma Subaşı, kitabının çıkma hikayesini "Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim" sözleriyle anlatmıştı.

Subaşı'nın kitabının bir bölümünde, kızı Melisa'dan özür dilemesi gündeme geldi.

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Subaşı, "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey" sözleriyle özrünü dile getirmiş.

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