Şeyma Subaşı çok mutlu! 'Motive oldum'

Geçtiğimiz günlerde yeni giyim markası Babe Activewear'i duyuran Şeyma Subaşı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kendi markasının ürünleri ile objektiflere poz veren Subaşı'nın keyfi ise bir hayli yerindeydi.

Ürünlerinin satışa sunulduğu andan itibaren hızla tükendiğini söyleyen Şeyma Subaşı, "Ürünlerimiz çıktığı günden itibaren harika bir satış rakamı yakaladı. Ve beni de en çok mutlu eden geri dönüşler oldu. Ürünleri alan kişiler o kadar memnun olmuşlar ve o kadar güzel yorumlar geldi ki, gerçekten bu beni inanılmaz memnun etti.

Çünkü benim için esas olan benim ürünümü satın alan kişilerin gerçekten ürünün kalitesinden ve onu üstünde taşımalarından mutlu olmaları. Durum böyle olunca da ekstra mutlu ve motive oldum. Yakın zamanda yeni ürünler ve tasarımlar koleksiyonumuza eklenecek" açıklamasında bulundu.

