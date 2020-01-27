MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'dan Ayça Çağla Altunkaya yanıtı! 'Çok küçük galiba...'

Şeyma Subaşı'dan Ayça Çağla Altunkaya yanıtı! 'Çok küçük galiba...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'na eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya soruldu. Şeyma Subaşı ne diyeceğini bilemeyince genç kadının yaşına dair yorum yaptı.

Magazin gündeminde bir süredir Acun Ilıcalı'nın adı Ayça Çağla Altunkaya ile anılıyor! O Ses Türkiye yılbaşı programında görünmesinin ardından tekrar gündeme gelen 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

acun-ilicali-nin-20-lik-sevgilisi-cagla-716796_8940_9_b

Şişli’de bir mekanda lansmana katılan Şeyma Subaşı'na Magazin Burada muhabirleri bu konuyu sordu. Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Damla Altunkaya’nın kendisine benzetildiği sorusu Subaşı'nı gerdi.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Subaşı ne diyeceğini bilemeyerek önce soruyu yanıtlamak istemedi. Ardından ise Subaşı Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili "Çok küçük ama galiba" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Ayça Çağla Altunkaya yaşı, Şeyma Subaşı,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Afganistan'da uçak düştü!

Afganistan'da uçak düştü!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yılmaz'a destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'a destek verdi! Herkes şaşırdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

İfşası olay oldu! 'Benimle seks yapmadan...'

İfşası olay oldu! 'Benimle seks yapmadan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den sevenlerine müjdeli haber!

Aleyna Tilki'den sevenlerine müjdeli haber!

Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım! 'Canım annem...'

Duygusal paylaşım! 'Canım annem...'

Jennifer Aniston, Friends hayranlarına sürpriz yaptı

Olay hareket! Görenler çığlık atmaya başladı!

Yeliz Yeşilmen'den Banu Alkan'a olay sözler! 'Yemiş de yemiş... Lavabo batmış'

Banu Alkan'a olay sözler! 'Yemiş de yemiş... Lavabo batmış'

Selena Gomez'den şoke eden Justin Bieber itirafı

Şoke eden Justin Bieber itirafı

Yasak Elma'nın oyuncusu Ayşegül Çınar 'Sevgilim beni öldürecek' deyip polise sığındı

Yasak Elma'nın oyuncusu 'Sevgilim beni öldürecek' deyip polise sığındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.