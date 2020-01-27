Şeyma Subaşı'dan Ayça Çağla Altunkaya yanıtı! 'Çok küçük galiba...'

Magazin gündeminde bir süredir Acun Ilıcalı'nın adı Ayça Çağla Altunkaya ile anılıyor! O Ses Türkiye yılbaşı programında görünmesinin ardından tekrar gündeme gelen 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Şişli’de bir mekanda lansmana katılan Şeyma Subaşı'na Magazin Burada muhabirleri bu konuyu sordu. Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Damla Altunkaya’nın kendisine benzetildiği sorusu Subaşı'nı gerdi.

Subaşı ne diyeceğini bilemeyerek önce soruyu yanıtlamak istemedi. Ardından ise Subaşı Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili "Çok küçük ama galiba" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.