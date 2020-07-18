Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım!

Sevgilisi Guido’yu İtalya’ya yolladıktan sonra tatiline kızı Melisa ile devam eden Subaşı, zaman zaman yaptığı paylaşımlardaki mesajları ile öne çıkıyor. Hayatını etkileyen konularda ya da takipçilerinin yorumlarına cevap niteliği taşıyan mesajlarla sevenlerinin karşısına çıkan Subaşı bu paylaşımlarını çoğunlukla İngilizce olarak yapıyor.

Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşımda “Güçlü kadınlar, kalplerindeki lütuf, seslerindeki nezaket ve ruhlarındaki sevgi ile kavgaya girer” ifadelerini kullandı. Pozlarını verirken dirseğine taktığı maskesine gelecek eleştirel yorumları da hesabına katan Subaşı, onlar için de şu satırları yazdı: “Maske kola değil biliyorum ama foto çektirmek için çıkardım, yoksa sokakta takmaya devam”