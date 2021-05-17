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Şeyma Subaşı'dan evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile romantik pozlar! "Seninle bir peri masalı yaşamak için..."

17.05.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı romantik paylaşımıyla dikkat çekti. Ibiza sahilinde plajında sevgilisiyle çekilen pozlarını paylaşan Subaşı, "Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım" notunu yazdı.

Şeyma Subaşı'dan evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile romantik pozlar! "Seninle bir peri masalı yaşamak için..."

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı. Bali tatilinden sonra Dubai'ye giden Subaşı, sevgilisinin ailesiyle de tanışmıştı.

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Evlilik hazırlığı yapan Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte bu defa soluğu, İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'da aldı.

"KALBİMİN DERİNLİKLERİNDE HİSSEDİYORUM"

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Ibiza plajında sevgilisiyle ateş yakan Subaşı romantik anlarını Instagram'dan paylaştı.

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Subaşı paylaşımına "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak. Kalbimin derinliklerinde hissediyorum" notunu yazdı.

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Şeyma Subaşı
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