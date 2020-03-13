Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Bunun üzerine Guido Senia'nın İtalya'dan Türkiye'ye geldiği ancak corona virüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edildi.

İddialar üzerine Subaşı'dan açıklama geldi. Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Bütün dürüstlüğümle ve içtenliğimle size bu açıklamayı yapmak istedim. Arkadaşlar çünkü görüyorum ki başka bir boyutlara geçmeye başladı bu olay. Erkek arkadaşım yaklaşık bir ay önce İtalya'dan çıktı. 2 hafta Tel Aviv'deydi. Bütün testlerini geçti. Bütün testler yapıldı kendisine ve İstanbul'a geldi. Bütün testler yapıldı, temiz olduğu için ülkemize giriş yapabildi. Kendisi Yunanistan'dan aktarmalı gelmedi."



