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Şeyma Subaşı'dan 'hamile' haberleri sonrası flaş hamle

29.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor... Kendisinden altı yaş büyük Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan hamile olduğu iddia edilen 30 yaşındaki fenomenin eliyle karnını gizlediği pozlar, sosyal medyayı sallamıştı. Birçok takipçisi, 'bebek göründü' yorumunu yapmıştı. Şeyma Subaşı, hakkında çıkan 'hamilelik' haberlerden sonra yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Şeyma Subaşı'dan 'hamile' haberleri sonrası flaş hamle

Her yaptığı olay olan, paylaşımları on binlerce beğeni alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyayı gezmeye devam ediyor. Magazin gündemi ise son günlerde 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorusuyla çalkalanıyor.

Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi

St. Tropez'de Eylül 2017'de dünyaevine girdiği ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Kasım 2018'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.
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ELİYLE KARNINI GİZLEDİ

Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Subaşı, Ibiza'da çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, Kanlı Ay Tutulması paylaşımında, her pozunda eliyle karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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'HAMİLE' YORUMLARI

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.
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ŞEYMA'DAN DİKKAT ÇEKEN YENİ PAYLAŞIM

'Hamilelik' haberleriyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan fenomen, son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili görüntüsünü yayınladı.
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Ayna karşısında elinde telefonda kendini görüntüleyen Subaşı'nın, özellikle karın bölgesine de zoom (yakınlaştırma) yapıp, göbeği olmadığı mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Şeyma Subaşı
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