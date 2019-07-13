MAGAZİN

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Geçtiğmiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Şeyma Subaşı'nın Ibiza tatili sürüyor. Subaşı, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Lila rengi mayosuyla poz veren Subaşı'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Geçtiğimiz yıl ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği sonlanan Şeyma Subaşı sevgilisiyle tatilde.

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Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Subaşı'nın Ibiza tatili sürüyor.

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Subaşı, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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Lila rengi mayosuyla poz veren Subaşı'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede 118 binin üzerinde beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı ibiza

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