Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Geçtiğimiz yıl ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği sonlanan Şeyma Subaşı sevgilisiyle tatilde.

Şeyma Subaşı ile Guido Senia, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutlayan Subaşı'nın Ibiza tatili sürüyor.

Subaşı, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Lila rengi mayosuyla poz veren Subaşı'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede 118 binin üzerinde beğeni aldı.

