Şeyma Subaşı'dan imalı sözler: Sizi artık hissetmiyorum

Renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığı haberleriyle magazin gündemine gelmişti.

Subaşı'nın, Meedo'yu terk ederek, sekiz yaşındaki kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleştiği iddia edilmişti.

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Subaşı, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine, "Sizi artık hissetmiyorum" dedi.

İşte Şeyma'nın dikkat çeken itiraf notu:

"Giyindiğimizde hepimiz Instagram'da foto paylaşmasını severiz. Ve çoğumuz bu tür postları da görmeyi bekliyor/umuyor. Ama artık giyinip foto çektirmek için acele etmek istemiyorum... Neden olduğunu merak ediyorum. Bunu yapmaya tekrar başlamam gerektiğini düşünüyor musun? Instagram dünyası - influencer dünyası... Artık sizi hissetmiyorum. Herkes aynı."

