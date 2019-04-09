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Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 23:29 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa hakkında açıklamalarda bulundu. Subaşı, kızı Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman desteklediğini belirtti. Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle de beraber olmasının sorun teşkil etmediğini ifade etti.

"SORUN TEŞKİL ETMİYOR"
İnstagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı şeyma subaşı melisa Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaynanan ölmesin acun emi. şunuda meşhur ettin önümüze attın her site de haberini görüyoruz. günümü gün edip koldan kola gezmeye çocuğa vakit ayırmıyorum diyemiyor da, analığının yanında kalsın diyor. bu da anne işte. yavrusu ana özlemi çeker anası dj lerle gezer.
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