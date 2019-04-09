Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa hakkında açıklamalarda bulundu. Subaşı, kızı Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman desteklediğini belirtti. Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle de beraber olmasının sorun teşkil etmediğini ifade etti.

"SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

İnstagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.

