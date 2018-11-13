MAGAZİN

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

'Healthyishcafe' adıyla yeni mekan açan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, sosyal medyadan kendisine "Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin" diyen takipçisine cevap verdi.

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı kafesi 'Healthyishcafe'in mutfağına girerek kendine içeçek hazırladı. Subaşı, mutfaktaki telaşesini de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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KENDİNE İÇECEK HAZIRLADI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, kendine içecek yaptığı videoyu "Kendi matcha mi kendim yaparım hih" notuyla paylaştı.

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"SADECE YATAKTA İYİ OLDUĞUN İÇİN Mİ BUGÜNLERE GELDİN"

Subaşı'nın gönderisine ise bir takipçisinden "Elin de yakışmıyor! Allah aşkına sadece yatakta iyi olduğun için mi bu günlere geldin? Başka hiç bir meziyetini görmüyorum da" şeklinde yorum geldi.

EMOJİYLE CEVAP VERDİ

Subaşı, hakkında yapılan olumsuz yoruma sadece emojiyle cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı instagram Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yatak matak tübe tübe, yapmayın büüle şeyler be...
ağzına sağlık
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