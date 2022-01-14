Şeyma Subaşı'dan Tulum sahillerinde bikinili pozlar! 'Filtresiz' notuyla paylaştı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Subaşı, sevgilisiyle birlikte Miami'de yaşıyordu.

MIAMI'DEN TULUM'A GİTTİ!

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz haftalarda gittiği Meksika'nın Tulum kentinde tatilinin keyfini çıkarıyor.

Subaşı, son olarak Tulum plajlarında çekildiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"HEPSİNİ YAYINLAMAYA KARAR VERDİM"

Sahilde yeşil gömleği ve bikinisiyle objektiflere poz veren ünlü fenomen paylaşımına "Hangisini daha çok sevdiğime karar veremedim.

O yüzden hepsini yayınlamaya karar verdim" notunu düştü.



Subaşı fotoğraflarının filtresiz olduğunu da belirtti.

Subaşı'nın fotoğraflarına beğeni yorumları yağdı.



