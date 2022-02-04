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  4. Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

04.02.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa direk dansı videosuyla dikkatleri üzerine topladı. Subaşı'nın iddialı paylaşımına, yorum yağdı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları paylaştı.

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! ''Kral yapıyorsun bu işi!''

Şubaşı'nın dans videosuna, ''Kral yapıyorsun bu işi!'', ''Fizik ve koordinasyon harika valla'', ''Bunu da öğrendin başın göğe ermiştir'' ve ''Seksi olacağım diye iyice saçmaladın'' gibi yorumlar yapıldı.

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Aradığı aşkı bulamayan Subaşı, sonrasında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte oldu.

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! ''Kral yapıyorsun bu işi!''

Şeyma Subaşı, şimdilerde Mohammed Alsaloussi ile verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! ''Kral yapıyorsun bu işi!''

Yurt dışında tatil yapan Subaşı, İstanbul'a geldiğinde kızı Melisa ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! ''Kral yapıyorsun bu işi!''

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! ''Kral yapıyorsun bu işi!''

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! ''Kral yapıyorsun bu işi!''


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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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