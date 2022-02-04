Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları paylaştı.

Şubaşı'nın dans videosuna, ''Kral yapıyorsun bu işi!'', ''Fizik ve koordinasyon harika valla'', ''Bunu da öğrendin başın göğe ermiştir'' ve ''Seksi olacağım diye iyice saçmaladın'' gibi yorumlar yapıldı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aradığı aşkı bulamayan Subaşı, sonrasında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte oldu.

Şeyma Subaşı, şimdilerde Mohammed Alsaloussi ile verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yurt dışında tatil yapan Subaşı, İstanbul'a geldiğinde kızı Melisa ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.



