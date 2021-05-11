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  4. Şeyma Subaşı evleniyor mu, ne zaman evleniyor? Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

Şeyma Subaşı evleniyor mu, ne zaman evleniyor? Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

11.05.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile 2017 senesinde evlenip daha sonra boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte İspanya’nın İbiza adasında tatil yapıyordu. Sosyal medyada da sık sık gündeme gelen Subaşı, son olarak kendisine Anneler Günü jesti yapan Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi ile ilgili sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklamada bulundu. Peki Şeyma Subaşı evleniyor mu, ne zaman evleniyor?

İşte Şeyma Subaşı'nın duyurduğu güzel haber...

ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR MU? ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞİ GÜZEL HABERİ DUYURDU!

2013 senesinde ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Uzun bir birliktelik sonrası 2017 senesinde Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlenmişti, 1 senelik evliliğin ardından ise 2018 senesinde boşanmışlardı.

İTALYAN SEVGİLİSİ İLE AYRILMIŞTI

İTALYAN SEVGİLİSİ İLE AYRILMIŞTI
Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı DJ Guifo ile de birlikteliğini devam ettiremeyip ayrılmıştı.

AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI
Sonrasında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dolu dizgin aşk yaşamaya Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş ve Mısırlı sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı.

POZLARIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞLARDI

POZLARIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞLARDI
Son zamanlarda aşk dolu paylaşımları ve sosyal medya üzerinden paylaştıkları tatil pozlarıyla dikkat çeken ikili, İstanbul'dan Bali'ye tatile gitmiş, ardından da soluğu Dubai'de almışlardı.
Bu kez de Mısırlı milyarder iş insanı ile İspanya'nın Ibiza adasına giden Subaşı, yeniden paylaşımıyla magazin gündemine oturmayı başardı.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ LÜKS ARAÇ!

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ LÜKS ARAÇ!
Milyarder sevgilisinden Anneler Günü hediyesi alan Şeyma Subaşı mutluluktan havalara uçtu. Sosyal medya üzerinden yeni lüks aracını paylaşan Subaşı, Alsaloussi ile dudak dudağa pozlarını da yayınladı.

DÜĞÜN İÇİN DAVETİYE HAZIRLIYOR!

DÜĞÜN İÇİN DAVETİYE HAZIRLIYOR!
Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikaye kısmından yapmış olduğu son paylaşımda ise Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi hazırladıklarını ve çok heyecanlı olduğunu duyurdu.

125 BİN TL NAFAKA ALIYORDU!

125 BİN TL NAFAKA ALIYORDU!
Sosyal medya üzerinden resmen evleneceğini duyuran Subaşı, Acun Ilıcalı ile 2018 senesinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin aralarında imzalanmış olan protokole göre Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödemesine karar verilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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