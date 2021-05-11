Şeyma Subaşı evleniyor mu, ne zaman evleniyor? Güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

İşte Şeyma Subaşı'nın duyurduğu güzel haber...

ŞEYMA SUBAŞI EVLENİYOR MU? ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞİ GÜZEL HABERİ DUYURDU!

2013 senesinde ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Uzun bir birliktelik sonrası 2017 senesinde Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlenmişti, 1 senelik evliliğin ardından ise 2018 senesinde boşanmışlardı.

İTALYAN SEVGİLİSİ İLE AYRILMIŞTI Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı DJ Guifo ile de birlikteliğini devam ettiremeyip ayrılmıştı.

AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI Sonrasında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dolu dizgin aşk yaşamaya Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş ve Mısırlı sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı.

POZLARIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞLARDI Son zamanlarda aşk dolu paylaşımları ve sosyal medya üzerinden paylaştıkları tatil pozlarıyla dikkat çeken ikili, İstanbul'dan Bali'ye tatile gitmiş, ardından da soluğu Dubai'de almışlardı.

Bu kez de Mısırlı milyarder iş insanı ile İspanya'nın Ibiza adasına giden Subaşı, yeniden paylaşımıyla magazin gündemine oturmayı başardı.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ LÜKS ARAÇ! Milyarder sevgilisinden Anneler Günü hediyesi alan Şeyma Subaşı mutluluktan havalara uçtu. Sosyal medya üzerinden yeni lüks aracını paylaşan Subaşı, Alsaloussi ile dudak dudağa pozlarını da yayınladı.

DÜĞÜN İÇİN DAVETİYE HAZIRLIYOR! Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikaye kısmından yapmış olduğu son paylaşımda ise Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi hazırladıklarını ve çok heyecanlı olduğunu duyurdu.