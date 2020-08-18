Şeyma Subaşı göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı villasında verdiği partilerle gündemde... Villasında sürekli parti yapan Şeyma Subaşı komşuların sabrını taşırınca evine polis gelmişti.

Bu iddiaları yalanlayan Subaşı sosyal medyada iddialı pozlarına devam ediyor. Subaşı son olarak üstsüz bir pozunu paylaşmıştı. Bu tarzda iddialı olan Şeyma Subaşı yine bir pozunu paylaşarak dikkat çekti.

Subaşı göğüslerini kapattığı pozuna "Sağlığınıza ve mutluluğunuza öncelik verin gerisi gelir" notunu düştü.