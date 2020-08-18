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Şeyma Subaşı göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 08:56 | Son Güncelleme

Verdiği partilerle gündemde olan Şeyma Subaşı son olarak evine polisin gelmesiyle olay olmuştu. Şeyma Subaşı bu gündemleri umursamıyor ve iddialı pozlarını sürdürüyor. Subaşı şimdi de dünyaca ünlü modeller gibi göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.

Şeyma Subaşı göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı villasında verdiği partilerle gündemde... Villasında sürekli parti yapan Şeyma Subaşı komşuların sabrını taşırınca evine polis gelmişti.

Şeyma Subaşı yalanladı ama... İşte komşunun açıklamasıŞeyma Subaşı yalanladı ama... İşte komşunun açıklaması

Bu iddiaları yalanlayan Subaşı sosyal medyada iddialı pozlarına devam ediyor. Subaşı son olarak üstsüz bir pozunu paylaşmıştı. Bu tarzda iddialı olan Şeyma Subaşı yine bir pozunu paylaşarak dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Subaşı göğüslerini kapattığı pozuna "Sağlığınıza ve mutluluğunuza öncelik verin gerisi gelir" notunu düştü.

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