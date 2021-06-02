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Şeyma Subaşı hamile mi? 'Hamile' iddialara yanıt gecikmedi! İşte Şeyma Subaşı'nın cevabı...

02.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Mısırlı milyarder iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Özellikle sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki önemli detay takipçilerin gözünden kaçmamıştı. 'Hamile' iddialarına yanıt gecikmedi ve Subaşı hamile olup olmadığına sonunda yanıt verdi.

İşte Subaşı'nın o açıklaması ve ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN 'HAMİLE' İDDİALARINA CEVAP GECİKMEDİ!

Medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamış ve sonrasında geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

MISIRLI MİLYARDER YATIRIMCI İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

MISIRLI MİLYARDER YATIRIMCI İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI
Subaşı, kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmış ve Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULUYORDU

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULUYORDU
Yaklaşık 4 aydır beraberlik yaşadığı 36 yaşındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldıklarını duyuran Şeyma Subaşı'nın (30) hamile olduğu sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşuluyordu.
Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve sürekli olarak günlük yaşamından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı'nın son fotoğrafları hamile iddialarını daha da alevlendirmişti.

FOTOĞRAFLARDA KARNINI GİZLEMİŞTİ

FOTOĞRAFLARDA KARNINI GİZLEMİŞTİ
Özellikle çekildiği fotoğraflarda kollarıyla karnını gizlemesi, karnında bir şişkinlik olduğu ve bunu takipçilerinden gizlemesi olarak yorumlanmıştı.

İDDİALARI YALANLADI!

İDDİALARI YALANLADI!
Bu iddialar karşısında sessizliğini bozan Subaşı, yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu yemek fotoğrafının altına, "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" şeklinde not düştü ve hamile iddialarını yalanladı.

"25 YAŞINDA ZANNEDİYORLAR AMA 36 YAŞINDA"

"25 YAŞINDA ZANNEDİYORLAR AMA 36 YAŞINDA"
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla ilgili "4 aydır birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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