Şeyma Subaşı hamile mi? 'Hamile' iddialara yanıt gecikmedi! İşte Şeyma Subaşı'nın cevabı...

İşte Subaşı'nın o açıklaması ve ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN 'HAMİLE' İDDİALARINA CEVAP GECİKMEDİ!

Medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamış ve sonrasında geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

MISIRLI MİLYARDER YATIRIMCI İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI Subaşı, kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmış ve Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULUYORDU Yaklaşık 4 aydır beraberlik yaşadığı 36 yaşındaki sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldıklarını duyuran Şeyma Subaşı'nın (30) hamile olduğu sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşuluyordu.

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve sürekli olarak günlük yaşamından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı'nın son fotoğrafları hamile iddialarını daha da alevlendirmişti.

FOTOĞRAFLARDA KARNINI GİZLEMİŞTİ Özellikle çekildiği fotoğraflarda kollarıyla karnını gizlemesi, karnında bir şişkinlik olduğu ve bunu takipçilerinden gizlemesi olarak yorumlanmıştı.

İDDİALARI YALANLADI! Bu iddialar karşısında sessizliğini bozan Subaşı, yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu yemek fotoğrafının altına, "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" şeklinde not düştü ve hamile iddialarını yalanladı.