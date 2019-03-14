MAGAZİN

Şeyma Subaşı Hatice'ye mi özendi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Maldivler tatilinden yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, son olarak Hindistan cevizi taşıdığı videosuyla akıllara şarkıcı Hatice'nin podyumda kalçasını gösterdiği videoyu getirdi.

Maldivler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Son olarak Subaşı, Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı bir videoyu paylaştı.

"ASLINDA BU KADAR KÖTÜ DEĞİLİM"

Videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü.

"ŞİMDİ BUNUN HATİCE'DEN NE FARKI VAR?"

Subaşı'nın bu paylaşımı geçtiğimiz günlerde podyumda kalçasını açan şarkıcı Hatice'yi getirdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, "Şimdi bunun Hatice'den farkı ne?" diye sordu.

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Hatice transparan elbiseyle podyuma çıktı!Hatice transparan elbiseyle podyuma çıktı!
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Şeyma Subaşı Hatice

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