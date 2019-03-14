Şeyma Subaşı Hatice'ye mi özendi?

Maldivler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Son olarak Subaşı, Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı bir videoyu paylaştı.

"ASLINDA BU KADAR KÖTÜ DEĞİLİM"

Videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü.

"ŞİMDİ BUNUN HATİCE'DEN NE FARKI VAR?"

Subaşı'nın bu paylaşımı geçtiğimiz günlerde podyumda kalçasını açan şarkıcı Hatice'yi getirdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, "Şimdi bunun Hatice'den farkı ne?" diye sordu.