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Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

İtalyan Dj Guido Senia ile olan ilişkisini sonlandıran ünlü isim Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtığına dair iddiaları yalanladı.

Şeyma Subaşı önceki akşam Bebek’te bir balıkçıda görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan ünlü ismin keyfi yerindeydi. Yaklaşık 4 saat mekanda kalan Subaşı, gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra İtalyan Dj Guido Senia ile bir aşka yelken açan Subaşı, bu ilişkisini de sonlandırmıştı.

YALANLADI

Kısa bir süre önce iş insanı Sinan Urfalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı, “Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek konuşulanları yalanladı.

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