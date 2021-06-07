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Şeyma Subaşı için kripto para çıkartıldı! | “Seyma Subasi” (SYMS) kripto para nedir? Şeyma Subaşı kimdir?

07.06.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan ve bir süredir kızı ile yurtdışında yaşayan Şeyma Subaşı için bir “meme” kripto parası çıkartıldı. Söyledikleri ve yaptıklarıyla sürekli gündemde yer yer alan Subaşı, bu sefer de kripto para dünyasında adını duyurdu. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan Seyma Subasi (SYMS) coin, PooCoin’de listeleniyor.

Söyledikleri ile sürekli gündemde kendine yer bulan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Son dönemlerde yaşadığı ilişki ile sık sık magazinde yer alan Subaşı için, şimdi de bir “meme kripto” çıkartıldı. SYMS kısaltması ile PooCoin’de listelenen kripto paranın, bir de Telegram grubu bulunuyor.

Şeyma Subaşı için kripto para çıkartıldı!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile bir süredir beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldı. Yakın bir zamanda milyarder iş insanı Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Subaşı, kripto borsasında yer aldı.
“Seyma Subasi” adı ile PooCoin’de listelenen kripto parayı, ilk olarak kimin çıkardığı bilinmese de, SYMS kısaltmasına sahip coinin, şu an için 83 yatırımcısı bulunuyor.
PooCoin’de listelenen “Seyma Subasi” coin, 0.32 dolardan işlem görüyor.
Şeyma Subaşı için oluşturulan “meme kripto”nun bir de Telegram’da bir grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında, bir dönem oldukça gündemde yer alan Şeyma Subaşı’nın, “Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin” sözü yazıyor.

Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı kimdir?
Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır.
2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış, ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır.
Acun Ilıcalı, eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemde uzun süre yer almıştır.
Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.
Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlenmiş ve daha sonra 2018’de anlaşmalı olarak boşanmışlardır.
Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ile yurtdışında yaşamaktadır.
Şu anda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmayı planlamaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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