Şeyma Subaşı ile kızı Melisa arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu! 'İstersem öğrenirim' dedi ama yine de ikna edemedi

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alkalisi ile evlenmiş ancak bu evliliği de uzun sürmemişti.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı şimdilerde Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile çektiği YouTube videoları ile adından söz ettiriyor.

Kızı Melisa ile günlük yaşantılarına dair samimi bir şekilde sohbet eden Şeyma Subaşı aynı zamanda kızına sorular soruyor ve makyajlar yaptırıyor.

İLGİNÇ DİYALOG GÜNDEMDE

Şeyma Subaşı'nın kızı ile çektiği son videodaki ilginç diyalog sosyal medyada gündem oldu. Subaşı kızına 'annen güzel yemek yapıyor mu?' diye sordu.

Melisa ise 'Hayır.' diyerek yanıt verdi. Melisa daha sonra sözlerine 'Yemek bile yapmıyorsun ki anne. Bir tek çay ve kahve yapabiliyorsun.' diyerek devam etti.

Subaşı ise 'İstersem öğrenirim tamam mı?' diyerek kızına karşılık verdi. Melisa, 'Öğren' diyerek annesini yanıtladı. Subaşı da 'Yapmak istersem öğrenirim.' diyerek kendini tekrarladı.

YORUM YAĞDI

Melisa Ilıcalı ısrarlı bir şekilde 'Öğren' diyerek devam etti. Anne kız arasındaki bu diyalog izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada; 'çok tatlı atışıyorlar', 'çok samimi' gibi yorumlar yapıldı.