MAGAZİN

Şeyma Subaşı Ilıcalı, Rihanna'yı temsil edecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Rıhanna'nın "Fenty Beauty" adında çıkarttığı makyaj markasının Türkiye yüzü, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı oldu.

Şeyma Subaşı Ilıcalı, Rihanna'yı temsil edecek

Müzik dünyasındaki tahtını sarsılmaz temellere oturtan Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna "Fenty Beauty" makyaj markasıyla güzellik sektörüne de adımını attı. Yıldız şarkıcı dünyaya tanıttığı markasını Türkiye'de piyasaya sunmaya hazırlanıyor.Rihanna'nın makyaj koleksiyonu Fenty Beauty'nin Türkiye yüzü Şeyma Subaşı oldu.

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YAKINDA TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Dünyaca Ünlü Barbados'lu sanatçı Rihanna geçtiğimiz sene kendi adına Fenty Beauty by Rihanna isminde bir marka çıkarmıştı. Ancak Fenty Beauty by Rihanna'nın Türkiye satışları bulunmuyordu. Sephora Türkiye ile anlaşma sağlayan Fenty Beauty by Rihanna artık Türkiye pazarında alıcıları için raflarda yerini alacak.

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ŞEYMA SUBAŞI ÇEKİMLERDEN KARELER PAYLAŞTI

Makyaj markasının yüzü olarak Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı ile anlaşma sağlandı ve çekimlerine başlanıldı. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekimlerden kareler paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı rihanna kozmetik

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