Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle olay oldu! 'Zirvedeyim'

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni fotoğraflarını paylaştı.

Subaşı, uzun süredir Miami'de yaşıyor. 30 yaşındaki Subaşı tatilden tatile koşuyor. Şeyma Subaşı bu sefer de kırmızı bikinisiyle pozlar verdi. Daha önce de üstsüz pozlar vererek sınırları zorlayan Subaşı mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"En sağlıklı, en mutlu, yararlı, sevilen, sevgi dolu, yumuşak, bilge ve güçlü. Zirvedeyim"

Subaşı kendisine "Şimdiye kadarki en iyi vücut" yorumuna ise "No" yanıtını verdi.

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA OLAY OLMUŞTU

Şeyma Subaşı sevgilisinin siyah renkli lüks otomobili ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Sevgilisinin aracını sergileyen Şeyma Subaşı, yayınladığı gönderilere, "Gösteriş yapmıyorum, sadece kanatlarımı gösteriyorum" notunu düşmüştü.



