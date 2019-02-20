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Şeyma Subaşı kitabının reklamını yapmaya başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın kitap yazacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Subaşı kitabıyla ilgili paylaşımlara başladı bile...

Şeyma Subaşı kitabının reklamını yapmaya başladı

14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz kasım ayında boşanan Şeyma Subaşı, kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kitap yazmak üzere bir yayınevi ile anlaşma sağladı.

Yayınevinin sosyal medya hesabından duyurulan haberde, ''Hazır mısınız? Bomba gibi bir kitap geliyor'' ifadeleri kullanılmıştı.

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Kitap yazarlığı içi anlaşma yapan Şeyma Subaşı, yazmaya başladı. 3 bölümü yazdığını duyuran Subaşı, ‘’Ben susmam devam edersek çok konuşurum kitapta konuşuruz’’ paylaşımı yaptı.

Subaşı’nın kitap yazması sosyal medyada ti'ye alınmış ve dalga konusu olmuştu.

Şeyma Subaşı'nın çıkaracağı kitaba gelen komik isim önerileriŞeyma Subaşı'nın çıkaracağı kitaba gelen komik isim önerileri
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