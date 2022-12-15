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Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya "Birkaç tane daha çocuk yapabilirim" deyince... Çığlık atıp...

15.12.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yaparken yeniden çocuk sahibi olmak da istiyor. Şeyma Subaşı, son olarak Acun Ilıcalı'dan olan kızı kızı Melisa'ya kardeş fikrine alıştırmaya çalıştığı anları paylaştı. Melisa Ilıcalı'nın yanıtı ise olay oldu.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşıyordu. Şeyma Subaşı, Mart 2022'de Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuş çift daha sonra bir daha barışmıştı..

Bir süredir mutlu şekilde devam eden birliktelikten evlilik haberi gelmişti. Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınlayan Subaşı, bu sefer düğün davetiyesini paylaşmıştı.

Ekran Alıntısı

"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.

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O anlardan birini kayda alan Şeyma Subaşı kızına "Birkaç tane daha çocuk yapabilirim" deyince Melisa çığlıklar atarak bu duruma tepki gösterdi. Melisa Ilıcalı "Babama giderim o zaman" diyerek de annesini tehdit etti.


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Şeyma Subaşı evlilik

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