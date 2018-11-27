Şeyma Subaşı kızını da alıp gitti

Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini dün Silivri Adliyesi'nde sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılıktan sadece birkaç saat sonra Bebek'te bulunan mekanına gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

GÜNDEMDEN SIKILDI

Boşanmanın hemen ardından Çağatay Ulusoy ile ilgili açıklama da yapan Subaşı bu gündeme daha fazla dayanamadı ve neredeyse apar topar İstanbul'dan ayrıldı.

Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kendisini havalimanına atan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu Instagram hesabından ''Bye bye İstanbul'' notuyla paylaştı.

