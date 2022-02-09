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  4. Şeyma Subaşı Meedo'yla sarmaş dolaş! Herkes o soruyu sordu

Şeyma Subaşı Meedo'yla sarmaş dolaş! Herkes o soruyu sordu

09.02.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami'de olan Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo'yla sarmaş dolaş pozunu yayınladı! Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı'nın fotoğraflarını gören takipçileri 'Evlilik ne zaman?' diye sordu.

Şeyma Subaşı Meedo'yla sarmaş dolaş! Herkes o soruyu sordu

Özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, özellikle Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Subaşı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Subaşı, Meedo diye seslendiği sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma çok sayıda, 'Artık evlenin' , 'Evlilik ne zaman?' gib yorumlar geldi.


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Şeyma Subaşı
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