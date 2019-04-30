HABER

Şeyma Subaşı, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:16 | Son Güncelleme

  Şeyma Subaşı, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan yargılanması için şikayetçi oldu.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Şeyma Subaşı Adana eski Büyükşehir Başkanı da olan 2019 Yerel Seçimleri MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasını istedi.  DAVA ADAMLIĞI PAYLAŞIMI Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart  Yerel Seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti.  HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ANNE  Dilekçede Şeyma Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
Şeyma Subaşı, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan yargılanması için şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Şeyma Subaşı Adana eski Büyükşehir Başkanı da olan 2019 Yerel Seçimleri MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasını istedi.

DAVA ADAMLIĞI PAYLAŞIMI
Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti.

HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ANNE
Dilekçede Şeyma Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi. Subaşı'nın şüpheli Hüseyin Sözlü'yü tanımadığını ve adını suç konusu paylaşım nedeniyle öğrendiği belirtildi.

KADINI HOR GÖRMENİN AÇIK BİR UZANTISI
Avukat Emek Emre dilekçesinde, "Şüphelinin bu eylemi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısı olup hakaret suçunu teşkil etmektedir" dedi. Dilekçede Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi.

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Bakırköy'de 1 Mayıs önlemleriBakırköy'de 1 Mayıs önlemleri
(Özel) Ankara’dan gelip köy okulunu boyadılar(Özel) Ankara’dan gelip köy okulunu boyadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.