Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çiftinden ateş başında romantik dakikalar

Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldığını açıklayan Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, nikah öncesi dünya turuna çıktı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Subaşı, sevgilisiyle çekindiği pozları gönderileri arasına ekledi.

Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na ateş başında romantizm!

Şeyma Subaşı bir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik öncesi dünya turuna çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda anne ve babasıyla sevgilisi Alsaloussi'yi tanıştıran Subaşı, ardından da tatile gitmişti. Daha sonra Alsaloussi'nin ailesini ziyaret etmek için Dubai'ye yolculuk eden çift evlilik hazırlıklarına başladıklarını müjdelemişlerdi.

Dünya turuna çıktılar Yakın zamanda dünya turuna çıkan çiftten Subaşı, sevgilisi ile birlikte ateş başında yaşadıkları romantik anlarını sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı.

Peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum Şubaşı, gönderisinin altına, "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak. Kalbimin derinliklerinde hissediyorum" şeklide not düştü.

Anneler Günü hediyesi dudak uçuklattı Öte yandan iş insanı Alsaloussi, sevgilisi Subaşı'na Anneler Günü hediyesi olarak da lüks bir araç satın almasıyla gündeme gelmişti.

Arabam şimdi geldi! Sevgilisinin sürprizi karşısında büyük bir mutluluk yaşayan sosyetik güzel, "Anneler Günü'n kutlu olsun Şeyma! Arabam şimdi geldi" ifadelerini kullanmıştı.