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Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çiftinden ateş başında romantik dakiklar

17.05.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi ikilisi ateş başında romantik dakikalar yaşadı. Subaşı o ana ait fotoğraf karesini yayınlayarak, "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. " ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldığını açıklayan Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, nikah öncesi dünya turuna çıktı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Subaşı, sevgilisiyle çekindiği pozları gönderileri arasına ekledi.

Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na ateş başında romantizm!

Şeyma Subaşı bir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik öncesi dünya turuna çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda anne ve babasıyla sevgilisi Alsaloussi'yi tanıştıran Subaşı, ardından da tatile gitmişti. Daha sonra Alsaloussi'nin ailesini ziyaret etmek için Dubai'ye yolculuk eden çift evlilik hazırlıklarına başladıklarını müjdelemişlerdi.

Dünya turuna çıktılar

Dünya turuna çıktılar
Yakın zamanda dünya turuna çıkan çiftten Subaşı, sevgilisi ile birlikte ateş başında yaşadıkları romantik anlarını sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı.

Peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum

Peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum
Şubaşı, gönderisinin altına, "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak. Kalbimin derinliklerinde hissediyorum" şeklide not düştü.

Anneler Günü hediyesi dudak uçuklattı

Anneler Günü hediyesi dudak uçuklattı
Öte yandan iş insanı Alsaloussi, sevgilisi Subaşı'na Anneler Günü hediyesi olarak da lüks bir araç satın almasıyla gündeme gelmişti.

Arabam şimdi geldi!

Arabam şimdi geldi!
Sevgilisinin sürprizi karşısında büyük bir mutluluk yaşayan sosyetik güzel, "Anneler Günü'n kutlu olsun Şeyma! Arabam şimdi geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Özel jet bulamayınca, yolcu uçağını kapatmıştı

Özel jet bulamayınca, yolcu uçağını kapatmıştı
Geçtiğimiz haftalarda şehir değiştirmek isteyen Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, Bali'de özel jet bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak jest yapmıştı. Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" ifadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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