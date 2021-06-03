Şeyma subaşı Mohammed Alsaloussi çiftinin düğün tarihi belli oldu! Düğün ne zaman? İşte Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile evlilik yapması ile büyük bir üne kavuşan Şeyma Subaşı, pahalı zevkleri, Miami'deki hayat standartları ile sürekli magazin gündeminde yer aldı. Ilıcalı ile yollarını ayıran sosyetik güzel bu kez çarpık ilişkileri, aldığı nafaka derken, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir yelken açmasıyla uzun bir süre adından bahsetttirdi. Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisini geçtiğimiz aylarda ailesi ile tanıştırarak evlilik sinyalleri vermişti. Peki Şeyma subaşı ne zaman evleniyor? İşte Şeyma Subaşı'nın aldığı evlilik teklifi... Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ne zaman evleniyor?

Sosyal medya fenomeni ve sosyetik güzel Şeyma Subaşı, uzun süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinin ardından çarpık ilişkileri ile gündeme gelen Subaşı, sonunda aşkı Alsaloussi'de buldu.

Ailesi ile tanıştırdı Uzun süredir birlikte olan çiftten Subaşı, Mısırlı sevgilisini geçtiğimiz aylarda ailesi ile tanıştırmıştı. Daha sonra akıllarda evleniyor mu sorusu oluşmuştu.

Evleneceğini böyle müjdeledi Tanışmanın ardından Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu yazmasıyla evleneceğini duyurdu.

Ne zaman evleniyorlar Düğün haberi, davetiyeler derken ünlü çiftin, evlilik tarihleri merak konusu oldu.

Evlilik teklifi aldı Önceki akşam ise Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Düğün yakın zamanda Sosyetik güzelin yayınladığı teklif anları henüz net bir tarihi olmayan düğünlerinin kısa süre sonra olacağına işaret etti.

Mohammed Alsaloussi kimdir? Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor .Uzun süredir yeni bir ilişki yaşamayan ünlü isim ara ara farklı ünlü isimlerle adı anılıyordu.

Mohammed Alsaloussi serveti ne kadar? ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990’da Samsun’da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı. "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi. 16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week’te ilk defilesini gerçekleştirdi. 2017'de It-Is Ok adında bir aplikasyon çıkardı.

Kendi markasını yarattı 2018 yılının Eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te bulunan Healthyish isimli sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe, 2020 Ocak ayında kapandı. 2020 yılında ise Babe isimli giyim markasını kurdu.