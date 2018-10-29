Şeyma Subaşı mor peruklu tarzıyla dikkat çekti

Seyma Şubaşı, Cadılar Bayramı'ndaki ilginç kostümleriyle dikkat çekti. New York'ta Cadılar Bayramı partisine de katılan Subaşı, mor peruklu fotoğrafını paylaştı. Şeyma Subaşı, paylaşıma İngilizce olarak, "Cadılar Bayramı için değil. Bu benim günlük ruhumdur." notunu ekledi.

PARTİYE KATILMIŞTI

Şeyma Şubaşı, arkadaşlarıyla birlikte New York’ta düzenlenen ‘Cadılar Bayramı’ partisine katıldı. Arkadaşlarıyla saatlerce eğlenen Subaşı, bu anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.





