MAGAZİN

Şeyma Subaşı mor peruklu tarzıyla dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı'nı ilginç bir kostümle kutladı. Mor peruğuyla dikkat çeken Subaşı fotoğrafına, 'Cadılar Bayramı için değil. Bu benim günlük ruhumdur' notunu yazdı.

Şeyma Subaşı mor peruklu tarzıyla dikkat çekti

Seyma Şubaşı, Cadılar Bayramı'ndaki ilginç kostümleriyle dikkat çekti. New York'ta Cadılar Bayramı partisine de katılan Subaşı, mor peruklu fotoğrafını paylaştı. Şeyma Subaşı, paylaşıma İngilizce olarak, "Cadılar Bayramı için değil. Bu benim günlük ruhumdur." notunu ekledi.

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PARTİYE KATILMIŞTI
Şeyma Şubaşı, arkadaşlarıyla birlikte New York’ta düzenlenen ‘Cadılar Bayramı’ partisine katıldı. Arkadaşlarıyla saatlerce eğlenen Subaşı, bu anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı cadılar bayramı

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